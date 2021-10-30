Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Şehit Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki... - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Şehit Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Şehit Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Şehit Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Adıgeçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Şehit Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Adıgeçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi. - ANKARA

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