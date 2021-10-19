Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yunanistan-Mısır-GKRY ortak bildirisine cevap

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan-Mısır-GKRY Üçlü Zirvesi sonrası yayımlanan ortak bildiride, Türkiye'nin itham edildiği ifadelere tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, "Bildirideki ifadelerin aksine, bölgedeki gerginliğin esas kaynağı, Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve gayri hukuki deniz sınırı iddiaları ve Kıbrıs Türklerini yok saymalarıdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, bugün Atina'da 9'uncusu gerçekleştirilen Yunanistan-Mısır-GKRY Üçlü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildirideki Türkiye'ye yönelik iddialara ilişkin karşı açıklama yayımladı. Bakanlık, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının kınandığı' ve 'Türkiye'nin bölge barışına tehdit oluşturduğu' öne sürülen bildirinin, Yunan/Rum ikilisinin Türkiye'ye ve KKTC'ye yönelik hasmane politikalarının yeni bir tezahürü olduğunu açıkladı.

"Bildirideki ifadelerin aksine, bölgedeki gerginliğin esas kaynağı Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve gayri hukuki deniz sınırı iddiaları ve Kıbrıs Türklerini yok saymalarıdır. Bu ikilinin Doğu Akdeniz'de gerginlik çıkarmak için kıta sahanlığımızı ihlal teşebbüslerine geçtiğimiz günlerde gerekli cevap verilmiştir. Hem kendi haklarımızı, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu ortak bildiriye ilişkin yapılan açıklamayı destekliyoruz. Ada'daki gerçekleri reddeden bir anlayışın, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlaması mümkün değildir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlamasının söz konusu olmayacağını bir kez daha hatırlatırız. Ayrıca, bir takım gayrımeşru gruplara verdikleri destekle Libya'nın istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açan bu ülkelerin, şimdi Libya'nın meşru hükümetiyle imzaladığımız mutabakat muhtıralarını hedef almaları, en başta Libya'nın çıkarlarına ve egemenliğine saygısızlıktır."