Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bugün ikili ilişkilerimizi tüm...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bugün ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ayrıca bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bugün ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ayrıca bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi. - LVİV
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