Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son...

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır"

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze...
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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son... - Haberler
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