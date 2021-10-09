Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - Haberler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi. - ANKARA

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Haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - Haberler
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