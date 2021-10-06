Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'ya gidecek
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya gidecek.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye- Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya gidecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılmak üzere 7-8 Ekim'de Ukrayna'nın Lviv şehrine ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu toplantıda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in müteakip toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek; güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret sırasında Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesi'nin 360'ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek 'diplomasi' konulu panele de katılacak.
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