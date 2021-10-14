Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban heyeti ile) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban heyeti ile) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " ( Taliban heyeti ile) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık." - ANKARA
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