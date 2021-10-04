Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Göç konusu küresel bir sorun ve bu sorundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Göç konusu küresel bir sorun ve bu sorundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Göç konusu küresel bir sorun ve bu sorundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Göç konusu küresel bir sorun ve bu sorundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Başka ülkelerin bu konuda yaşayacağı sorunları en iyi biz anlarız. Kaçakçılarla mücadele konusunda tecrübeliyiz. Polonya'ya uzmanlarımızı gönderebiliriz, Litvanya'ya da aynı öneride bulunduk" dedi. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Bergen Ebru Şallı Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Gökhan Töre Alex Teixeira Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Göç konusu küresel bir sorun ve bu sorundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 19:47:08. #1.12#