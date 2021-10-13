Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindrs'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindrs'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi - Haberler
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