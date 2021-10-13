Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindrs'le ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindrs'le ortak basın toplantısı düzenledi.