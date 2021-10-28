Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Eğer ABD F-35'lerimizi satmazsa biz de Su-57, Su-35 ve diğer seçenekleri değerlendiririz." - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Eğer ABD F-35'lerimizi satmazsa biz de Su-57, Su-35 ve diğer seçenekleri değerlendiririz."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Eğer ABD F-35'lerimizi satmazsa biz de Su-57, Su-35 ve diğer seçenekleri değerlendiririz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Eğer ABD F-35'lerimizi satmazsa biz de Su-57, Su-35 ve diğer seçenekleri değerlendiririz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
10 büyükelçi nasıl geri adım attı? Çavuşoğlu, canlı yayında sürecin perde arkasını anlattı: Bavullarını toplayanlar oldu

10 büyükelçi nasıl geri adım attı? Çavuşoğlu, canlı yayında sürecin perde arkasını anlattı: Bavullarını toplayanlar oldu

 Mustafa Sarıgül canlı yayında üstüne basa basa söyledi: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim

Mustafa Sarıgül canlı yayında üstüne basa basa söyledi: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim

 Eski Bakan Bülent Akarcalı, 'Çocukluğunu bilirim' dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı

Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title