Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Eğer ABD F-35'lerimizi satmazsa biz de Su-57, Su-35 ve diğer seçenekleri değerlendiririz."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Eğer ABD F-35'lerimizi satmazsa biz de Su-57, Su-35 ve diğer seçenekleri değerlendiririz."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Eğer ABD F-35'lerimizi satmazsa biz de Su-57, Su-35 ve diğer seçenekleri değerlendiririz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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