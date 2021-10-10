Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na katılacak - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na katılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, 11-12 Ekim'de Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na (AİGK) katılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, 11-12 Ekim'de Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na (AİGK) katılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, 11-12 Ekim tarihlerinde Nur-Sultan'da düzenlenecek Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak. "Pandemi Sonrası Dünyanın Yeni Gerçekleri Işığında Asya'da Güvenlik ve Sürdürülebilir Kalkınma" başlığıyla tertiplenecek toplantıda, AİGK bünyesinde söz konusu alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. - ANKARA

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Haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na katılacak - Haberler
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