Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na katılacak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, 11-12 Ekim'de Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na (AİGK) katılacak.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, 11-12 Ekim'de Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na (AİGK) katılacak.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, 11-12 Ekim tarihlerinde Nur-Sultan'da düzenlenecek Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak. "Pandemi Sonrası Dünyanın Yeni Gerçekleri Işığında Asya'da Güvenlik ve Sürdürülebilir Kalkınma" başlığıyla tertiplenecek toplantıda, AİGK bünyesinde söz konusu alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri