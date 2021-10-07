Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ankara'da İranlı mevkidaşı ile görüşecek - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ankara'da İranlı mevkidaşı ile görüşecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ankara'da İranlı mevkidaşı ile görüşecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni ile 8 Ekim'de Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştireceği belirtildi.

ANKARA (İHA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni ile 8 Ekim'de Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştireceği belirtildi.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında 8 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ankara'da İranlı mevkidaşı ile görüşecek - Haberler
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