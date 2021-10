Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman Açıklaması

HATAY (İHA) - Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, "4 Kasım'da ilk defa facebook'un temsilcisi Türkiye'ye gelecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak" dedi.

Yayman, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yayman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlayarak konuşmasına başladı. Yayman, Dijital Mecralar Komisyonu'nun geçen hafta müjde verdiğini açıklayarak, "4 Kasım'da ilk defa facebook'un temsilcisi Türkiye'ye gelecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Sırada twitter'ın temsilcisini çağıracağız" diye konuştu.

Yayman şöyle devam etti:

" Sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmalarını çok önemli, değerli buluyoruz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kazanımı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok çok önemli bir adımı olarak görüyoruz. 'Evet ama yetmez' diyoruz. Temsilciliklerin kağıt üstünde kalması, burada temsilcilerin fiziken olmamaları, personelinin olmaması çok ciddi bir problem haline gelmiştir. Türkiye yalan haber üretiminde birinci sıradadır."

10 büyükelçinin Türkiye'deki devam eden bir davaya ilişkin yaptıkları açıklamaya değinen Yayman, açıklamayı doğru bulmadığını ifade etti. Yayman, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir manda ve himaye devleti değildir. Biz bu uygulamaları Osmanlı İmparatorluğu döneminde görmüştük. Bir taraftan Berlin Büyükelçisi sultana karşı bir diktede bulunurdu, diğer taraftan Moskova Büyükelçisi, bir tarafta Londra Büyükelçisi devletimizi yıkmak için her türlü çabanın içinde bulunuyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlığına bizim yargı sistemimize karşı yapılan her türlü dikte edici yaklaşımı kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'person non grata' ilan etmesi ile beraber muhalefet sözcülerinin sözlerini de tarihte, milletimiz de kaydetti. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı yada muhalefet partisi değil de, başka bir ülkenin muhalefet partisi gibi davranmalarını milletimizin takdirine havale ediyorum. Cumhurbaşkanımızın haklı, yerinde çıkışıyla beraber Büyükelçiler yapması gerekeni yapmıştır. "

Yayman, Büyükelçilerin geri adım atmasıyla ilgili büyükelçileri takdir ederek, milletin muhalefet partilerini 'person non grata' ilan edeceğini ifade etti. - ANKARA

