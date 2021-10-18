Devlet korumasında yetişen bin 50 genç kamuda istihdam edilecek - Haberler
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Devlet korumasında yetişen bin 50 genç kamuda istihdam edilecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Devlet korumasında yetişen bin 50 genç kamuda istihdam edilecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda yetişen bin 50 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda yetişen bin 50 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, korunma ve bakım altında yetişen gençler, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Bu kapsamda 3 Kasım 2021 tarihinde hak sahibi bin 50 gencin eğitim durumlarına göre uygun kadrolara ataması yapılacak. Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 18-27 Ekim 2021'de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sayfasından ve 'turkiye.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 55 bin 862 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.


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Haber: Devlet korumasında yetişen bin 50 genç kamuda istihdam edilecek - Haberler
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