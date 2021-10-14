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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Politika
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Kozan ilçesinde parti binasının açılışını yaptı.

KOZAN, ADANA (DHA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Kozan ilçesinde parti binasının açılışını yaptı. Belediye ve esnaf ziyareti de yapan Babacan, tarihi yerleri gezdi.

Kozan ilçe binasının açılış programı için Adana'ya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a, genel başkan yardımcıları eşlik etti. Babacan, seçim otobüsünden halkı selamladı. Burada konuşma yapan Babacan, hükümetin ekonomi konusunda yanlış politika izlediğini savundu. Babacan, ekonomide kurtuluşun tek reçetesinin, güven olgusunun gelişmesi olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Babacan ve beraberindeki genel başkan yardımcıları, kurdele kesip, ilçe binasının açılışını yaptı. Yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanıyla bir araya gelen Babacan, esnafı ziyaret etti. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a da makamında ziyarette bulunan Babacan'a tarihi, kültürel ve yöresel ürünler tanıtıldı. Babacan, buradan sonra ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.


DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Son Dakika Haberleri
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Haber: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adana'da - Haberler
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