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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu, Trabzon'da açıklamalarda bulundu

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Politika
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu, Trabzon'da açıklamalarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Türkiye'de zihniyet değişmeli. Tekrar demokrasiye inanan, demokrasiye sadık olan, hukukun üstünlüğüne sahip olan bir iktidarla bu değişim olabilir.

TRABZON (AA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, " Türkiye'de zihniyet değişmeli. Tekrar demokrasiye inanan, demokrasiye sadık olan, hukukun üstünlüğüne sahip olan bir iktidarla bu değişim olabilir." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nazlı Seda Vural ve Kurucular Kurulu Üyesi Bahar Ekşi ile Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen Yeneroğlu, yaptığı açıklamada, Trabzon'da yaptıkları çeşitli ziyaretlerde vatandaşların iktidar partisine tepkisiyle karşılaştıklarını ileri sürdü.

Ülkede her gün çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalındığını ifade eden Yeneroğlu, "Özellikle demokrasinin, hukuk devletinin azlığının hayat pahalılığına, daha fazla yoksulluğa sebebiyet verdiğini toplum çok net olarak görüyor. Karadeniz'de de görüyoruz. Her ne kadar iktidar mensupları bunu reddetse bile görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın, Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri ile ilgili değerlendirmelerini vatandaşa sorduklarını aktaran Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri, Türkiye genelinde birçok yerde var ve zarar yapıyor. Aynı zamanda birçok süper marketten de pahalı ürünler satıyor. İktidar artık çözüm üretmekten uzak bir noktaya gelmiş. Bu sorunların temelinde kökünde hukuktan uzaklaşma geliyor. Hukukun üstünlüğünün esas almayınca, hukuka tabi yönetim tarzına sadık kalmayınca, anayasal düzenin dışında ülkeyi keyfi bir şekilde yönetmeye çalışınca karşılaşacağınız bunlardır. Türkiye'nin kronik sorunlarını çözmeniz mümkün değildir."

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem denildiği zaman hukuk devleti sınırları içerisinde bir yürütmeye geçilmesinden bahsettiklerini kaydeden Yeneroğlu, "Türkiye'de zihniyet değişmeli. Tekrar demokrasiye inanan, demokrasiye sadık olan hukukun üstünlüğüne sahip olan bir iktidarla bu değişim olabilir." diye konuştu.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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