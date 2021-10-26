DEVA Parti'li Yeneroğlu, Suriye ve Irak tezkerelerine "evet" oyu vereceklerini bildirdi - Haberler
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DEVA Parti'li Yeneroğlu, Suriye ve Irak tezkerelerine "evet" oyu vereceklerini bildirdi

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
DEVA Parti'li Yeneroğlu, Suriye ve Irak tezkerelerine

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis Genel Kurulunda görüşülecek Suriye ve Irak tezkerelerine "evet" oyu vereceklerini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis Genel Kurulunda görüşülecek Suriye ve Irak tezkerelerine "evet" oyu vereceklerini bildirdi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasında, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde açık şekilde belirtilen suçu ifa ettiğini savundu.

Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesini terörle ilişkilendirdiğini ileri süren Yeneroğlu, Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesinin kapatılmasını terörle mücadelenin gereği olarak sunduğunu söyledi.

Suriye ve Irak tezkerelerinin Genel Kurulda görüşüleceğini anımsatan Yeneroğlu, "Ülkemize yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, askeri mevcudiyetimizin kesintiye uğramaması, o bölgelerde görev yapan askerilerimizin güvenliği için 'evet' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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