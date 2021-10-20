Destici: "(10 büyükelçinin açıklaması) Türkiye'nin uluslararası alanda haklarını korumasının engellenmesine yönelik yeni bir girişim olarak...
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Politika
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları Tbmm - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (3)