Destici: "(10 büyükelçinin açıklaması) Türkiye'nin uluslararası alanda haklarını korumasının engellenmesine yönelik yeni bir girişim olarak... - Haberler
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Destici: "(10 büyükelçinin açıklaması) Türkiye'nin uluslararası alanda haklarını korumasının engellenmesine yönelik yeni bir girişim olarak...

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları Tbmm - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (3)

Destici: (10 büyükelçinin açıklaması) Türkiye'nin uluslararası alanda haklarını korumasının engellenmesine yönelik yeni bir girişim olarak...

Destici: (10 büyükelçinin açıklaması) Türkiye'nin uluslararası alanda haklarını korumasının engellenmesine yönelik yeni bir girişim olarak...

Destici: (10 büyükelçinin açıklaması) Türkiye'nin uluslararası alanda haklarını korumasının engellenmesine yönelik yeni bir girişim olarak...

Destici: (10 büyükelçinin açıklaması) Türkiye'nin uluslararası alanda haklarını korumasının engellenmesine yönelik yeni bir girişim olarak...

Destici:
AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri
Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM'de

Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM'de

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