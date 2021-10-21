Demokrat Parti'li Enginyurt: "İktidar, günü rakamlarla kurtarmaya çalışıyor"

ORDU (AA) - Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "20 yılda milleti 20 kat fakirleştiren iktidar, günü rakamlarla kurtarmaya çalışıyor." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik anlamda büyük bir çöküş yaşadığını, herkesin Merkez Bankası'nın faiz kararını beklediğini söyledi.

"Ne tür açıklama yapılırsa yapılsın artık fren patladı, gidişat hiç iyi değil" ifadesini kullanan Enginyurt, yaşanan gelişmelere rağmen birilerinin pembe tablo çizmeye devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2022 yılı bütçesinin açılış konuşmasında çizdiği tablonun, gözlerini yaşarttığını dile getiren Enginyurt, şunları kaydetti:

"Milli gelir 2022 yılında 33 bin dolar olacakmış. Şimdi büyük umutlarla millete '2022 yılını bekleyin, sizi zenginleştireceğiz' diyorlar. 20 yılda milleti 20 kat fakirleştiren iktidar, günü rakamlarla kurtarmaya çalışıyor. Agresif tavırlarla sürekli muhalefeti suçluyorlar. Gerçek hiç de iktidarın söylediği gibi değil. Çiftçi perişan, gübre ve ilaca gelen zamlar yüzde 200 artmış durumda. Esnaf perişan, hacizler kapıda, insanlar mağdur. Hayat pahalandıkça pahalandı ve alım gücümüz düştü, ama çözüm üretmesi gerekenler Togo'da gezi yapıyor. Demokrat Parti olarak Genel Başkanımızın da söylediği gibi bu yağma düzenini, beyin ölümü gerçekleşmiş yapıyı değiştirmek üzere mücadele ediyoruz. Türk milletini, Türk toplumunu uyarıyoruz, ama uyarılarımız da rahatsızlık vermeye başladı. Adalete giden kimin hak ve hukukunu korudunuz? Mağdurdan, mazlumdan hesap soruyorsunuz. Şimdi çıkmış muhalefete 'Bildiğiniz varsa mahkemelere gidin' diyorsunuz. Biz bu kokuşmuşluğa, bu çürümüşlüğe son vermek için Türk milletini Demokrat Parti'de birleşmeye davet ediyoruz."