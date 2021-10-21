Demir: "Samsun balıkçılıkta da Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olacak" - Haberler
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Demir: "Samsun balıkçılıkta da Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Balık Hali esnafını ziyaret ederek, şehrin balıkçılıkta Türkiye'nin en iyi lokasyonlarına sahip olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Balık Hali esnafını ziyaret ederek, şehrin balıkçılıkta Türkiye'nin en iyi lokasyonlarına sahip olduğunu söyledi.

Başkan Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde hal esnafı ile bir araya geldi. Her alanda olduğu gibi balıkçılıkta da yaşanan aksaklıkları yakından takip ettiğini ve sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade etti. "Burada esnaflarımızın sorunlarını dinleyip yerinde görmek istedik. Belediyemizin her alanda Türkiye'ye örnek olması, gelişmesi ve güzelleşmesi için çalışıyoruz. Esnafımızın, toptancılarımızın ve halkımızın kaliteli hizmet alması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Balıkçı esnafının maliyetlerinin yüksek olduğunu, bunu da bildiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Buna hep birlikte bir formül üretmemiz lazım. Samsun balıkçılıkta, Türkiye'nin en iyi lokasyonlarına sahip şehirlerinden birisi. Sizin yararınıza bir şey yapmamız lazım ki adı belediyecilik olsun. Yapılması gereken ne varsa gerek belediye olarak gerekse bakanlık düzeyinde yapalım. Bu konuda bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretinde Kaynak Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Güler, Balık Hali Müdürü Adem Erbay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e eşlik etti. - SAMSUN

Demir: Samsun balıkçılıkta da Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olacak

Demir: Samsun balıkçılıkta da Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olacak

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