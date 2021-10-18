Davutoğlu'nun Van'da geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama

VAN (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Van ziyareti sırasında asansör kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun hafta sonu Van'da bir radyo mülakatına giderken bindiği asansörün hareket ettikten sonra bir kat aşağıya düştüğü belirtildi.

Yapılan tetkiklerin ardından doktorların Davutoğlu'na istirahat tavsiyesinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bu hafta yapılması planlanan Mersin ve Amasya ziyaretlerinin ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı, "Sayın Genel Başkanımızın şu anki sağlık durumu iyi olup en kısa süre içinde tüm programlarına kaldığı yerden devam edecektir." ifadesini kullandı.