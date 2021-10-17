Davutoğlu: Bizim temel programımızda hak ve özgürlükler var

İSTANBUL (DHA) - GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "En büyük Kürt şehri İstanbul demem üzerine, Sayın Bahçeli sert sözlerle saldırdı. Evet şu an nüfus bağlamında Kürtlerin en yoğun yaşadığı şehir İstanbul'dur. Diyarbakır, Erbil ya da Van değil. Ankara'da oturup Kürt sorunu bitmiştir demek doğru değil. Bizim temel programımızda hak ve özgürlükler var "dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'daki programının üçüncü gününde, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen 'Van'da Demokratik geleceğin inşası Kürt meselesi' toplantısına katıldı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşu(STK) temsilcileri, akademisyen, gazeteci- yazararın katıldığı basına açık bölümdeki toplantıda konuşan Davutoğlu, partisinin temel programında insan hak ve özgürlüklerin yer aldığını söyledi.