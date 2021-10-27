Davut Gürkan: "Bursa'ya yakışır hizmetlerin anahtarı ortak akıl" - Haberler
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Davut Gürkan: "Bursa'ya yakışır hizmetlerin anahtarı ortak akıl"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Davut Gürkan:

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, şehrin önemli dinamikleri olan sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerini sürdürüyor.

SAMSUN (İHA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, şehrin önemli dinamikleri olan sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerini sürdürüyor.

Son olarak Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu ve Samsun Dernekleri Federasyonu'nu (SAMDEF) ziyaret eden Başkan Davut Gürkan, burada federasyonlar ve bağlı derneklerin talep ve şehrin geleceği için önerilerini dinledi, çalışmalarını anlattı. Gürkan, beraberinde il başkan yardımcıları Mustafa Yavuz, Osman Şahin ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilk olarak Kars - Ardahan - Iğdır Dernekleri Federasyonu Başkanı İrfan Koç ve bağlı dernek üyeleri ile bir araya geldi. Gürkan, daha sonra yönetim kurulu üyeleri ile birlikte SAMDEF Başkanı Savaş Otruş ve bağlı dernek üyelerini, federasyon merkezinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Davut Gürkan, Bursa'nın bütün ekonomik potansiyelleri, tarihi ve tabii zenginliklerinin yanı sıra farklı kültürel öğeleri bünyesinde barındıran nüfus yapısıyla da Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Davut Gürkan, Bursa'nın kültürel zenginlikleri ve çalışkan nüfusu ile güçlü geleceğine taşınabilmesi için her kesimden halkı ve şehrin dinamikleri ile ortak hareket ettiklerini söyledi.

İl Başkanı Davut Gürkan, her fırsatta gerçekleştirdikleri ziyaretler ve çeşitli programlarla Bursa için fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Bursa'yı hep birlikte yönetip, bütün zenginlikleri ile gelecek nesillerimize taşıyabilmek için gece gündüz demeden sahalardayız, çalışıyoruz. Bu güzel şehir her hizmetin en iyisini hak ediyor. Bursa'mıza yakışan hizmetleri hayata geçirebilmek için her kesimden halkımızın görüş ve, talepleri önemli. Bu talep ve görüşler doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz" dedi. - BURSA

Davut Gürkan: Bursa'ya yakışır hizmetlerin anahtarı ortak akıl

Davut Gürkan: Bursa'ya yakışır hizmetlerin anahtarı ortak akıl

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