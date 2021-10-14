Darıca'da iki projenin açılışı gerçekleşiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Darıca'da iki projenin açılışı gerçekleşiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Darıca'da iki projenin açılışı gerçekleşiyor

Darıca Belediyesi iki önemli proje olan Trafik Eğitim Parkı ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'nin açılışını aynı anda gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi iki önemli proje olan Trafik Eğitim Parkı ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'nin açılışını aynı anda gerçekleştiriyor.

Seçim beyannamesinde verdiği sözleri yerine getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın büyük önem verdiği iki proje olan Trafik Eğitim Parkı ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'nin açılışı aynı anda gerçekleşecek. 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.00'da gerçekleşecek olan açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra bölge protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

Darıcalıları açılışa davet eden ve vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Seçim meydanlarında vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yerine getirmek ve sözlerimizi tutmak için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte canla başla çalışıyoruz. Birçok projemizi hayata geçirdik ve birçoğunun da temelini attık. Sırasöğütler Mahallemizde bulunan Trafik Eğitim Parkı ve Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adını verdiğimiz Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'ni tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Resmi açılışını gerçekleştireceğimiz programa tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Darıca'da iki projenin açılışı gerçekleşiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Ali Babacan İbrahim Aydemir
Magazin Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Mehmet Ali Erbil Güzel Sözler Ziya Selçuk Fahrettin Koca Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Darıca'da iki projenin açılışı gerçekleşiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:46:45. #1.12#