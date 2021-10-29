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Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, kendisini alkışlayan vatandaşları selamladı. Erdoğan, daha sonra MHP Lideri Bahçeli ile birlikte Anıtkabir'den ayrıldı. - ANKARA

Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı

Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı

Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı

Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı

Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı

Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı

Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı

Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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