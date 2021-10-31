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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde ikili ticaret hacminin...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde ikili ticaret hacminin...

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği ve NATO ittifakı ile stratejik...

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği ve NATO ittifakı ile stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldığı kaydedildi. - ROMA

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