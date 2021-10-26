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Cumhurbaşkanlığı makamına Oktay vekalet edecek

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı makamına Oktay vekalet edecek

RESMİ Gazete'de yayımlanan tezkereyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

RESMİ Gazete'de yayımlanan tezkereyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede "26 Ekim 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" ifadesi yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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