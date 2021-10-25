Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçilerinin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçilerinin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçilerinin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. - ANKARA
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