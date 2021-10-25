Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçilerinin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçilerinin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçilerinin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçilerinin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçilerinin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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