Erdoğan ve Biden, ilişkileri geliştirmek için ortak mekanizma kurulmasında mutabık kaldı - Haberler
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Erdoğan ve Biden, ilişkileri geliştirmek için ortak mekanizma kurulmasında mutabık kaldı

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Erdoğan ve Biden, ilişkileri geliştirmek için ortak mekanizma kurulmasında mutabık kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunuldu ve bu doğrultuda ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunuldu ve bu doğrultuda ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G-20 Liderler Zirvesi marjında görüştü.

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
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