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Altun: Türkiye-Almanya ilişkilerini zehirliyorsunuz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Altun: Türkiye-Almanya ilişkilerini zehirliyorsunuz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ilgili haberine ilişkin, "Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı.

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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ilgili haberine ilişkin, "Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye- Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Bakan Çavuşoğlu'yla ilgili haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, haber cilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz" ifadelerini kullandı.


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