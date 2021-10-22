Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki Açıklaması

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterilerek, "Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterilerek, "Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup, kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir." ifadeleri kullanıldı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Ankara'daki bir grup yabancı misyon şefinin, Türkiye'de devam eden bir davayla ilgili açıklamasının, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranış olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir. Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup, kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk kurallarına ve yargı süreçlerine saygılı olmak zorunda olduğunu hatırlatırız."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Kooperatiflere düzenleme getiren teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (2)

Kooperatiflere düzenleme getiren teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (2)

 Şentop, Ankara Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Şentop, Ankara Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala tepkisi: Soros artığı üzerinden bize ders vermek haddinize mi?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala tepkisi: Soros artığı üzerinden bize ders vermek haddinize mi?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title