Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Savunma Sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda; merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma Sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda; merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma Sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda; merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak, 2021 yılında 139,7 milyar lira iken 2022 yılında yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar liradır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma Sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda; merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak, 2021 yılında 139,7 milyar lira iken 2022 yılında yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar liradır. Ayrıca Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacak kaynak yaklaşık yüzde 39 artışla 2022 yılında 31,3 milyar lira olarak öngörülmektedir." - ANKARA

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