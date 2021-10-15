Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ' Ormanların ve Doğanın Korunması' programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Ormanların ve Doğanın Korunması" programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Ormanların ve Doğanın Korunması" programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon liraya, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artırarak 2 milyar 652 milyon...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Ormanların ve Doğanın Korunması" programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon liraya, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artırarak 2 milyar 652 milyon liraya, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi" programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırarak 20 milyar 906 milyon liraya yükselttik." - ANKARA

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Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ' Ormanların ve Doğanın Korunması' programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon... - Haberler
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