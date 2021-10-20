Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne vesayet odaklarının ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların yargı işleyişimizde hiçbir...
AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne vesayet odaklarının ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne vesayet odaklarının ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur"
AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri