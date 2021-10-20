Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak...
AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir"
AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri