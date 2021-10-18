Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan." - ANKARA

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