Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Akademik nitelik ve üretimden yana attığımız adımların önünü kesemeyenler, öğrencilere rektörlerin aracının önünü kestirip, gençlerimizi teröre ve fitneye alet ediyorlar. Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz herhalde." - ANKARA

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