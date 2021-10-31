Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarının genişletmesi ve anlaşmazlıkların etkin bir şekilde üstesinden gelme isteğinin altını...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarının genişletmesi ve anlaşmazlıkların etkin bir şekilde üstesinden gelme isteğinin altını çizdi" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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