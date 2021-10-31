Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. - ROMA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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