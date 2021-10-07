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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

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Haber: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Haberler
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