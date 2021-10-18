Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Libya'da olanları görüyorsunuz. Aynı şekilde Somali'de olanları görüyorsunuz, zulüm hala devam ediyor, bitmiş değil" dedi. - LUANDA

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