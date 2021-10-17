Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için, 'Siyasi garabetini bir kenara bıraktım açıkça bir suçtur. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için, "Siyasi garabetini bir kenara bıraktım açıkça bir suçtur.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için, "Siyasi garabetini bir kenara bıraktım açıkça bir suçtur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için, "Siyasi garabetini bir kenara bıraktım açıkça bir suçtur. Nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin. Bir de tarih veriyor. Pazartesiden itibaren memurların vay haline... Hadi bakalım. Göreceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için, 'Siyasi garabetini bir kenara bıraktım açıkça bir suçtur. - Haberler
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