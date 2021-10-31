Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında TSİ 12.10'da ABD Başkanı Joe Biden ile...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında TSİ 12.10'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında TSİ 12.10'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. - ROMA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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