Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı. - ROMA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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