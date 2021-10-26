Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Füzuli Havalimanın açılışında... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Füzuli Havalimanın açılışında...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Füzuli Havalimanın açılışında beraber katılmamız, birliğimizi ve kardeşliğimizi gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Füzuli Havalimanın açılışında beraber katılmamız, birliğimizi ve kardeşliğimizi gösteriyor" dedi. - ZENGİLAN

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