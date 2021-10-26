Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Eğer Azerbaycan'la samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacak" dedi. - ZENGİLAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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