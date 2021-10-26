Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Eğer Azerbaycan'la samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacak" dedi. - ZENGİLAN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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