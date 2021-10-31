Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 milyonlarca insan daha aşının ilk dozuna ulaşamamışken diğer tarafta turizm amaçlı uzay seyahatine 100...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 milyonlarca insan daha aşının ilk dozuna ulaşamamışken diğer tarafta turizm amaçlı uzay seyahatine 100 milyonlarca dolar harcanabiliyor. Bir tarafta yoksulluğun olduğu diğer tarafta düşün ve şatafatın hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir" dedi. - ROMA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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