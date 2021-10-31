Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 milyonlarca insan daha aşının ilk dozuna ulaşamamışken diğer tarafta turizm amaçlı uzay seyahatine 100...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 milyonlarca insan daha aşının ilk dozuna ulaşamamışken diğer tarafta turizm amaçlı uzay seyahatine 100 milyonlarca dolar harcanabiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 milyonlarca insan daha aşının ilk dozuna ulaşamamışken diğer tarafta turizm amaçlı uzay seyahatine 100 milyonlarca dolar harcanabiliyor. Bir tarafta yoksulluğun olduğu diğer tarafta düşün ve şatafatın hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir" dedi. - ROMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine silah desteği) Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir."
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile görüşme) Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü