Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı yapılacağını açıkladı. - LOME
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız."
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız."
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle yanıt verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız?