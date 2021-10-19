Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı yapılacağını açıkladı. - LOME

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız."

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız.'

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız."

 Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle yanıt verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle yanıt verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title