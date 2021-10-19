Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız."