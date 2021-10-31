Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm"... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm"...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye değinerek,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm" dedi. - ROMA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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