Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 milyon 600 bini Suriye'deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 milyon 600 bini Suriye'deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 milyon 600 bini Suriye'deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 milyon 600 bini Suriye'deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göçü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz" dedi. - ROMA

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

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