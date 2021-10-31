Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 milyon 600 bini Suriye'deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 milyon 600 bini Suriye'deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 milyon 600 bini Suriye'deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göçü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz" dedi. - ROMA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB'nin kendi ordusunu kurma tartışmaları) Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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